Подробности выяснял корреспондент УтроNews. Держат только деньгиИнформация о том, что звездный брак сыплется, как карточный домик, начала появляться именно после того, как пара эмигрировала за границу.
Пугачева бросила спивающегося мужа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Godunov
Только не в Россию. В России ее уже подзабыли. Есть много адекватных, молодых артистов. Пусть румына филипа заберет к себе.
Ответить
17 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Да бабка аллка сама любит заложить за воротник. То же напивалась до скотского состояния. Один другого стоят. 2 алкаша.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии