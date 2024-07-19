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    Только не в Россию. В России ее уже подзабыли. Есть много адекватных, молодых артистов. Пусть румына филипа заберет к...Пугачева бросила ...

Пугачева бросила спивающегося мужа

Пугачева бросила спивающегося мужа

Подробности выяснял корреспондент УтроNews. Держат только деньгиИнформация о том, что звездный брак сыплется, как карточный домик, начала появляться именно после того, как пара эмигрировала за границу.

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Комментарии
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Vladimir Godunov
Только не в Россию. В России ее уже подзабыли. Есть много адекватных, молодых артистов. Пусть румына филипа заберет к себе.
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17 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Да бабка аллка сама любит заложить за воротник. То же напивалась до скотского состояния. Один другого стоят. 2 алкаша.
Ответить
15 час.

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