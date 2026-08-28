Андрей Аршавин: «Именно благодаря Соболеву «Зенит» стал чемпионом в 2026 году. Он играет действительно здорово»

Андрей Аршавин похвалил Александра Соболева за игру в 2026 году. – Вы удивлены прогрессу Александра Соболева, которого ранее нещадно критиковали? – В текущем году он выглядит здорово.
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