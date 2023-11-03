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Совбез России: Запад активно пытается предотвратить расширение БРИКС

Совбез России: Запад активно пытается предотвратить расширение БРИКС

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Запад пытается подкупом или угрозами не допустить расширения БРИКС, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Давить, давить, давить этот Запад, отыгрывать от него все большее количество стран...
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