Совбез России: Запад активно пытается предотвратить расширение БРИКС

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Запад пытается подкупом или угрозами не допустить расширения БРИКС, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
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