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Под Новосибирском третьи сутки ищут мужчину, открывшего стрельбу по рыбакам

Под Новосибирском третьи сутки ищут мужчину, открывшего стрельбу по рыбакам

Очевидцев поблизости было достаточно, однако рассмотреть нападавшего им не удалось Стали известны подробности стрельбы, произошедшей вечером 28 августа на берегу озера в Мошковском районе Новосибирской области.

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