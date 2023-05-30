Федеральное агентство новостей №1

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ВС США обвинили китайский истребитель в «агрессивном полете» над Южно-Китайским морем

ВС США обвинили китайский истребитель в «агрессивном полете» над Южно-Китайским морем

Индо-Тихоокеанское командование ВС США сообщило, что китайский истребитель J-16 ВВС выполнил «агрессивный полет» перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135.

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