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Царьград

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Депутат Чаплин озвучил меры при холодных батареях в домах

Депутат Чаплин озвучил меры при холодных батареях в домах

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что жильцы могут требовать от УК проверки отопительной системы, если батареи остаются холодными после запуска.

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