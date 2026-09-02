Депутат Чаплин озвучил меры при холодных батареях в домах

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что жильцы могут требовать от УК проверки отопительной системы, если батареи остаются холодными после запуска.
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