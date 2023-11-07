Toyota отзовет более двух миллионов RAV4 из-за угрозы пожара

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) подтвердило, что японский автопроизводитель отзывает 1,85 миллиона машин в США, а ещё 306 тысяч машин бесплатно отремонтируют в Канаде и Мексике.
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