«Дальше буду жить»: подборка редких архивных снимков к 57-летию поп-короля Филиппа Киркорова

Можно относиться к нему по-разному. Многие считают его неискренним и высокомерным. Другие настороженно относятся после истории брака с АБ, либо после случая нервного срыва с печально известной «розовой кофточкой».
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