«Дальше буду жить»: подборка редких архивных снимков к 57-летию поп-короля Филиппа Киркорова

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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Можно относиться к нему по-разному. Многие считают его неискренним и высокомерным. Другие настороженно относятся после истории брака с АБ, либо после случая нервного срыва с печально известной «розовой кофточкой».

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