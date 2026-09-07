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FiNE NEWS

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ФК «Рязань» одержал победу над обнинским «Квантом» со счётом 3:1 в выездном матче

5 сентября в рамках второго круга первенства России по футболу среди команд Второй лиги, группа 3, состоялся матч между обнинским «Квантом» и ФК «Рязань».

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