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«Это так мужественно, верно?». Активистка из США раскритиковала Хабиба, призвавшего бойкотировать Ковингтона

Американская активистка Кэндис Оуэнс отреагировала на призыв экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов отменить бои с Колби Ковингтоном после того, как Хорхе Масвидаля арестовали за драку с ним.

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