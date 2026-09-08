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«А сам-то ты что умеешь?»: 5 наследников известных актёрских семей и династий

«А сам-то ты что умеешь?»: 5 наследников известных актёрских семей и династий

В кино громкая фамилия работает как дверь с двух сторон: впускает внутрь профессии — и тут же собирает за спиной очередь из тех, кто пришёл спросить: «А сам-то ты что умеешь?» Ребёнку известного артиста не дают права на тихий дебют: его сразу сверяют с голосом отца, пластикой матери, успехами деда, легендами театра и старыми плёнками.

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