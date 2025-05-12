Петербурженка предстанет перед судом за создание сети наркотических тайников

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Молодая жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом по обвинению в организации сети из более чем ста тайников-закладок с наркотическими веществами.
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