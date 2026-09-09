"Очень простая формула" завершения СВО: "Единственный способ приблизить мир" назвал Чадаев

Существует "очень простая формула" завершения СВО. "Единственный способ приблизить мир" назвал Алексей Чадаев: "Сделать так, чтобы кто-то поломался.
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