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Царьград

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"Очень простая формула" завершения СВО: "Единственный способ приблизить мир" назвал Чадаев

"Очень простая формула" завершения СВО: "Единственный способ приблизить мир" назвал Чадаев

Существует "очень простая формула" завершения СВО. "Единственный способ приблизить мир" назвал Алексей Чадаев: "Сделать так, чтобы кто-то поломался.

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