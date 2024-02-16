Главу учебного почтового центра госпитализировали на Сенной после нападения знакомой

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой. Жительница Петербурга напала на знакомую, которая работала руководителем учебного центра Управления Федеральной почтовой связи СПб и ЛО.
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