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Продукция московской промышленности востребована в большинстве регионов России

Продукция московской промышленности находит применение в большинстве регионов России, обеспечивая потребности различных отраслей, таких как образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт.

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