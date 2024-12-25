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Закон, порядок, государство

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  • Дмитрий Гурин
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На скамью подсудимых отправлен автомобильный аферист из Краснодарского края

На скамью подсудимых отправлен автомобильный аферист из Краснодарского края

Следственным отделом ОМВД России по Славянскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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