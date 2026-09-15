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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Экскурсию по метро провели для ветеранов СВО в рамках проекта «Мост поколений»

Экскурсию по метро провели для ветеранов СВО в рамках проекта «Мост поколений»

14 сентября ветераны СВО вместе с семьями посетили тематическую экскурсию по Московскому метрополитену.

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