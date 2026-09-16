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Царьград

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Найден "тихий убийц" в венах: советы ведущего гематолога, которые спасут жизнь

Найден "тихий убийц" в венах: советы ведущего гематолога, которые спасут жизнь

Врач Тарновский предупредил о риске "тихого убийцы" при длительной неподвижности.Радион Тарновский, ведущий гематолог в АО "Медицина", поделился информацией о факторах, существенно увеличивающих риск образования кровяных сгустков.

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