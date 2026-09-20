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«Европейские лидеры – кучка идиотов»: в Финляндии жестко оценили одобрение Западом атак на Москву

«Европейские лидеры – кучка идиотов»: в Финляндии жестко оценили одобрение Западом атак на Москву

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября, ФедералПресс. Бездумное покровительство украинским ударам по российской столице со стороны европейских лидеров неизбежно приведет к последствиям для самого Запада.

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