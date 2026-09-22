Корейские подержанки уступили место китайцам: что изменилось на рынке импорта?

Рынок подержанных автомобилей переживает настоящую революцию. Если раньше корейские бренды были на пике популярности, то теперь они уступают место китайским поставщикам.
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