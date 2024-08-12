Члены Сената Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь проинформировали, что киевский режим следует принять в состав Организацию Североатлантического Договора в рамках текущего годового периода.
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