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Сенаторы Грэм* и Блюменталь призвали принять Киев в НАТО в этом году

Сенаторы Грэм* и Блюменталь призвали принять Киев в НАТО в этом году

Члены Сената Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь проинформировали, что киевский режим следует принять в состав Организацию Североатлантического Договора в рамках текущего годового периода.

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