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Винер о решении трибунала GEF по ее отстранению: «Фонд оставил в силе только 2 года отстранения, а было еще 7 лет ограничительных мер»

Ранее Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе двухлетнее отстранение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

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