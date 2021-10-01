Донбасс Сегодня

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День рождения Гарри и Лизы Галкиных обошелся в 9 миллионов рублей

День рождения Гарри и Лизы Галкиных обошелся в 9 миллионов рублей

Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей.

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