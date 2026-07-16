В Сахалинской области ГАИ перекрыла участок трассы для спасения медвежат

В Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции вместе со специалистами областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, Ногликского лесничества и Сахалинского зооботанического парка спасли двух медвежат, которые подкармливались у трассы.
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