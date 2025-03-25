Председатель Совета Федерации ФС РФ поздравила Татарстан с 30-летием Государственного Совета

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила депутатов всех созывов, работников Аппарата и жителей Татарстана с юбилеем — 30-летием Государственного Совета республики.
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