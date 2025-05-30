Клычков объявил о льготной программе газификации жилищ участников СВО

Губернатор Андрей Клычков 30 мая провел прямой эфир в соцсетях. В нем он рассказал о прошедшей сессии облсовета и новой льготе для семей участников СВО, позвал всех на футбол и затронул тему кадровой программы «Герои земли Орловской».
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