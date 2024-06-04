Кирби: США разрешили Украине наносить только точечные удары по России

Киев может использовать американское оружие в ограниченных масштабах США разрешили Украине только на «точечное и ограниченное» применение американского оружия внутри России для срыва атак на собственные силы, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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