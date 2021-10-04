Волочкова получила благославение Пугачевой на исполнение песни «Мне нравится»

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свои вокальные данные на одном из светских раутов. Артистка исполнила песню «Мне нравится, что вы больны не мной» на стихи Марины Цветаевой, которая звучит в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром».