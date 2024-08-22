Верховный суд Венесуэлы утвердил Мадуро президентом до 2031 года

КАРАКАС, 22 августа, ФедералПресс. Верховный суд Венесуэлы официально утвердил результаты недавних президентских выборов, согласно которым Николас Мадуро останется на посту главы государства на период с 2025 по 2031 год.
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