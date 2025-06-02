КГУ: в Якутии риск затопления затрагивает 50% территории, вместо 1%, как считалось

В Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга разработали новый метод оценки реального уровня опасности таких явлений, как наводнения, лесные пожары и деградация вечной мерзлоты в конкретных районах.
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