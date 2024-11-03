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ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

В Минобороны России заявили, что российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области. «Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населённых пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плёхово», — говорится в сообщении.

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