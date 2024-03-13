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США не нашли признаков подготовки России к применению ядерного оружия

США не нашли признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьерр о время брифинга для журналистов 13 марта сообщила, что разведка страны не может найти весомые доказательства для подтверждения потенциального ядерного удара со стороны России.

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