В Польше резко ответили на призыв Украины к общей борьбе

Польский политолог Матеуш Пискорский в соцсети X резко ответил на заявление Украины об общей борьбе. Он прокомментировал пост главы офиса президента республики Андрея Ермака, который призвал к единству двух стран, ссылаясь на высказывание польского политика Юзефа Пилсудского об общем деле Литвы, Польши и Украины в защите Европы и свободы.