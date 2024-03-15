Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили семь снарядов системы залпового огня Vampire

Ночью регион вновь был под обстрелами. Из Грайворонского округа эвакуировали около 400 жителей. В Калужской области сбили четыре дронаСегодня, 15 марта, ночью над Калужской и Белгородской областями уничтожены пять беспилотников.
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