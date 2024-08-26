Маск признал, что без SpaceX вернуть экипаж Starliner может только Россия

Только Россия, в отсутствие компании SpaceX, смогла бы помочь американским астронавтам вернуться домой с Международной космической станции (МКС) после того, как выбыл из строя доставивший их туда Boeing Starliner.
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