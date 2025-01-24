Черные дни Черного моря: разлив мазута изменит побережье до неузнаваемости

Академик Данилов-Данильян: Этот курортный сезон в Анапе лучше пропустить Ирина Мишина На фото: уборка мазута в Краснодарском крае после разлива в Черном море (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Материал комментируют: Виктор Данилов-Данильян Экологическая катастрофа на Черном море приобретает все более страшные очертания.
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