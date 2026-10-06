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Комбриг ВСУ отправляет военных на передовую из-за личной неприязни – пленный

Комбриг ВСУ отправляет военных на передовую из-за личной неприязни – пленный

Пленный украинский военнослужащий рассказал, что командир 15‑й бригады НГУ расправлялся с подчиненными из-за наличия семей.

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