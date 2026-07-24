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Царьград

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"Общественное. Новости" сообщило о новом взрыве в Николаеве

"Общественное. Новости" сообщило о новом взрыве в Николаеве

В Николаеве на юге Украины случился новый взрыв. Об этом сообщает "Общественное. Новости". Подробности инцидента пока остаются неизвестными.

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