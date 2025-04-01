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В Британии Стармера назвали «опасным сумасшедшим» и «подстрекателем ядерной войны»

В Британии Стармера назвали «опасным сумасшедшим» и «подстрекателем ядерной войны»

Британский публицист  Питер Хитченс в колонке для издания Daily Mail жестко раскритиковал планы правительства своей страны по отправке военного контингента миротворцев на Украину после гипотетического прекращения огня и установления перемирия.

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