В Британии Стармера назвали «опасным сумасшедшим» и «подстрекателем ядерной войны»

Британский публицист Питер Хитченс в колонке для издания Daily Mail жестко раскритиковал планы правительства своей страны по отправке военного контингента миротворцев на Украину после гипотетического прекращения огня и установления перемирия.
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