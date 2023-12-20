«Ъ»: в РФ снимут сериал о поп-группе «Комбинация»

В России запустят проект о группе «Комбинация». Игорь Гаврилов, видеоплатформа Wink.ru с «НМГ Студией», кинокомпанией «Лунапарк» будут снимать сериал об известной музыкальной группе, сообщает «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии