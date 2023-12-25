Добрый Мир
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Добрый Мир

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Как идёт передел нефте-газового рынка?

Как идёт передел нефте-газового рынка?

Вчера 2K прочитали В эфире радио Спутник Михаилу Хазину был задан вопрос: После определенного промежутка времени, наибольшую часть своей нефти и Индия, и Китай забирают именно у России.

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