24 мая, начиная с 1999 года, в мире отмечается Европейский день парков (The European Day of Parks) . Праздник был учрежден Федерацией ЕВРОПАРК (The EUROPARC Federation), объединяющей охраняемые природные территории в 40 странах, с целью привлечения внимания к защите и сохранению уникальных биосферных комплексов.