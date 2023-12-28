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Крымское информационное агентство

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Крымский армрестлер поддержал выдвижение Путина на пост Президента РФ

Крымский армрестлер поддержал выдвижение Путина на пост Президента РФ

Сегодня глава федерации армрестлинга Крыма Андрей Шарков поддержал выдвижение кандидатуры Владимира Путина на пост Президента России и присоединился к сбору подписей в одном из торговых центров Симферополя.

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