Крымский армрестлер поддержал выдвижение Путина на пост Президента РФ

Сегодня глава федерации армрестлинга Крыма Андрей Шарков поддержал выдвижение кандидатуры Владимира Путина на пост Президента России и присоединился к сбору подписей в одном из торговых центров Симферополя.
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