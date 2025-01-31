США нарастят военное присутствие в оспариваемом Китаем регионе

Новый министр обороны США Пит Хегсет в ходе телефонного разговора со своим японским коллегой Гэном Накатани договорился о расширении сотрудничества и наращивании военного присутствия на оспариваемых Китаем островах Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао).
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