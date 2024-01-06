Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления

Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов.«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр-на Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера», — написал он в Telegram.
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