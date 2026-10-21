Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам Начальник Альметьевского районного отдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам Айдар Муртазин на протяжении длительного времени оказывает системную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик.