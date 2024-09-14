Мнение. Будущее Франции оказалось в зависимости от будущего детей

Национальное образование превратилось в фактор, влияющий на будущее Франции, заявил Гийом Прево, представитель аналитического центра VersLeHaut, изучающего проблемы образования и молодежи, 13 сентября пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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