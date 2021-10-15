Иран: доклад генсека ООН об односторонних экономических мерах очень слаб

14 октября первый советник постоянного представительства Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Али Хаджилари заявил, что, к сожалению, доклад генерального секретаря ООН об односторонних экономических мерах как средстве политического и экономического принуждения против развивающихся стран очень слаб.
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