Иран: доклад генсека ООН об односторонних экономических мерах очень слаб

14 октября первый советник постоянного представительства Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Али Хаджилари заявил, что, к сожалению, доклад генерального секретаря ООН об односторонних экономических мерах как средстве политического и экономического принуждения против развивающихся стран очень слаб.