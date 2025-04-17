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Европа захотела связаться с Трампом напрямую

Европа захотела связаться с Трампом напрямую

NYT: Европа ищет способ связаться с Трампом напрямую из-за сомнений в помощниках Европа ищет способ связаться с президентом США Дональдом Трампом напрямую из-за наличия сомнений в том, что его помощники говорят от его имени.

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