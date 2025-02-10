В Екатеринбурге скоро откроется консульство Индии

В скором времени в Екатеринбурге появится генеральное консульство Индии. Как сообщил на пресс-конференции представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, на уровне правительства Индии решение уже принято, сейчас дипломаты ждут соответствующего распоряжения правительства РФ.
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